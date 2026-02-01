終末時計を管理する専門家らによると、世界は歴史上いかなる時点よりも破滅に近づいているという。人類の滅亡を「午前0時」に見立て、そこまであと何分（何秒）残されているかを象徴的に示す指標の時計は、米国の非営利団体「原子力科学者会報（BAS）」が1947年から毎年発表している。 【写真】「残り85秒」が表示された終末時計 現在この時計は、深夜0時まであと85秒を示しており、過去最接近だった昨年の89秒からさらに短