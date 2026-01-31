冬の外出は、「寒さをどう乗りきるか」に悩んで、つい新しい防寒グッズを買ってしまいがち。そんななか、「新しく防寒用のアイテムを買わなくても、家にある羽織りやストール、小物を組み合わせるだけで十分暖かく整います」と語るのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、ライフさんが実践している「家にあるものでできる、冬の防寒対策」について教えてもらいました。