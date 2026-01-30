UnihertzがAndroid 16のOSアップデート提供時期を案内！フルキーボード搭載スマホ「Titan 2」は2月、超小型スマホ「Jelly Star」は4月
|UnihertzがTitan 2に2月下旬、Jelly Starに4月上旬よりAndroid 16へのOSバージョンアップを提供予定！
Unihertzは29日（現地時間）、同社のスマートフォン（スマホ）における最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップの提供時期をお知らせしています。案内されたのはQWERTY配列の物理的なフルキーボードを搭載したスマホ「Unihertz Titan 2」と超小型スマホ「Unihert Jelly Star」の2機種で、Unihertz Titan 2には2026年2月下旬に、Unihertz Jelly Starには2026年4月上旬に提供開始予定だということです。
🎉 Unihertzファンの皆様にいいお知らせです！🚀 Android 16 が間もなく Unihertz Titan 2 と Jelly Star に登場します！ Unihertzは常にデバイスを最新最高のパフォーマンス実現に専念しています！🗓️ アップグレードの配信はスケジュールをご確認してください > https://t.co/SoBRneIdZw pic.twitter.com/chBbxyeTx5— UnihertzJapan (@UnihertzJapan) January 29, 2026
Unihertzではこれまでに小型スマホ「Jelly」シリーズやQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとして「Titan」シリーズ、防水・防塵・耐衝撃に対応したタフネススマホ「Atom」シリーズ、超大容量バッテリー搭載スマホ「Tank」シリーズなどを展開しており、ほとんどの機種はまずクラウドファンディングで資金を募集し、その後に一般販売する流れで、日本でも特にJellyシリーズやTitanシリーズは注目を集めています。
そんなUnihertzですが、従来まではあまりOSバージョンアップをしっかりと行うといった印象はありませんでしたが、次機種のUnihertz Titan 2 EliteはAndroid 16をプリインストールし、Android 20までの最大4回のOSバージョンアップをサポートする予定であることが明らかにされているほか、今回、Unihertz Titan 2とUnihertz Jelly Starの2機種にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供することが案内されました。
なお、Unihertz Titan 2は2025年モデルで発売時にAndroid 15をプリインストールし、Unihertz Jelly Starは2023年モデルで発売時にAndroid 13をプリインストールしており、Unihertz Titan 2は発売して間もなく、初のOSバージョンアップなのは当然ではありますが、Unihertz Jelly Starは以前にAndroid 14へのOSバージョンアップの提供を検討中としていながらもこれまでまったくOSバージョンアップがなかったのでかなり嬉しいところではないでしょうか。
記事執筆：memn0ck
