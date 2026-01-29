女優の菜々緒（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。大自然の中での癒やしショットを投稿した。「I'm so lucky」（私は本当にラッキー）と題し、緑豊かな場所を訪れた動画を公開。川や湖での黒ビキニ水着姿だけでなく、屋外のバスタブに全裸で入浴する衝撃的なバックショットなども披露した。さらにヒツジにエサを与えたり、ハリネズミやハチなど野生動物などとの出会いも。「感謝」とつづり、滝や山、夕焼けや虹などの絶景を