[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](コメルツバンク・アレーナ)※29:00開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 40 カウア・サントスDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 5 オーレル・アメンダMF 6 オスカー・ホイルンドMF 15 エリス・スキリMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 21 ナサニエル・ブラウンMF 24 オーレリオ・ブタMF 27 マリオ・ゲッツェFW 7 アンスガー・クナウフ控えGK 23 ミハエル・ツェッテラーGK 3