1月27日午後には、阿波市でも工場を全焼する火事がありました。火事があったのは阿波市阿波町北整理の印刷会社の工場です。27日の午後2時過ぎ、近くの男性から「建物から黒い煙が出ている」と119番通報がありました。消防が駆け付け消火に当たりましたが、この火事で2階建て鉄筋コンクリートの工場、約320平方メートルが全焼しました。けが人はいませんでした。警察と消防が出火の原因を調べています。