1月26日午後、牟岐町の川で高齢の男性が浮いているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性が見つかったのは、牟岐町辺川の橘川です。警察によりますと、川に浮いていたのは、近くに住む無職の71歳の男性で、1月26日午後3時20分頃、男性の妻から消防に「旦那が川に落ちた」と通報がありました。男性は、意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。男性は