実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「第三次世界大戦」について言及する場面があった。視聴者から「今の世界情勢を見ると、第三次世界大戦が起きる可能性もあると感じるのですが、どう思いますか?」という質問が寄せられた。これに、ひろゆき氏は「ちょっと前の“常識的に起きないよね”という想像が、当たらない時代になったと思うんですよね」と切り出す。「トランプ大統領