TJ手術から完全復活へオリックスの吉田輝星投手が22日、自身のインスタグラムを更新。約1年ぶりとなる散髪を報告し、爽やかに激変した姿を公開した。トミー・ジョン手術からの復活を目指す右腕の“決意のカット”に、SNS上のファンからは「カッコ良すぎてため息出ちゃいますねー」「すごく似合ってるよ」と絶賛が起きている。吉田はインスタグラムで「1年ぶりの散髪。リハビリ中伸ばすと決めて、いよいよ終盤なので切りました