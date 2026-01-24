2024年3月に東京・江東区に鳴り物入りで開業したテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が2026年2月末をもって閉業することが発表された。【写真を見る】かつてお台場にあった「シンボル的存在」なぜ今日のようになってしまったのかイマーシブ・フォート東京は2022年に閉業したテーマパーク「パレットタウン」の跡地に開業した。実業家の森岡毅氏が手掛ける没入体験をウリにした新たなテーマパークという触れ込みもあって