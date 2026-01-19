「何度も音楽活動を続けられるか悩んだ」――。そんな葛藤を乗り越え、表現者として走り続けてきたシンガーソングライターの蘭華さん。2015年のメジャーデビュー、日本レコード大賞企画賞の受賞を経て、去年10周年を迎えました。さらなる楽曲提供やヒット曲の創出を誓う、彼女の新たな決意に迫ります。 【写真を見る】シンガーソングライター蘭華の現在地何度も辞めようと