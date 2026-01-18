画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんが食品ロスを防ぐために実践している、冷蔵庫収納の工夫などについて語ります。冷蔵庫はつめこみすぎず食品ロス防止＆掃除もしやすい昭和30〜40年代に一般家庭で普及した電気冷蔵庫は、「ホワイト家電」の筆頭であり、文字どおり