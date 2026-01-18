神奈川・座間市で女性が男3人に拳銃のようなもので脅され、バッグを奪われる事件がありました。17日午後11時50分ごろ、座間市緑が丘の路上で、女性が、男3人に「動くな」と刃物や拳銃のようなもので脅され、現金1万円などが入ったショルダーバッグを奪われる事件がありました。女性に、けがはありませんでした。男らは、身長170cmほどで全身黒色の服装をしていて、犯行後、北側に位置する相武台前駅方面に逃走したということです