¶áÇ¯¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤ä³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÎÊä´°¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¬½Î¤ËÄÌ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿·ë²Ì¡¢ÊÙ¶¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Î¤Î¹Ö»Õ¤È¤ÎÁêÀ­¤¬¹ç¤ï¤º¡¢½Î¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò½Â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¯»Ò¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤»Ò¤Î¡ÈÆÃÄ§