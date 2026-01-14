¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤éÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ë¡Ä²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡È½ÎÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¡É¤È¤Ï
¡¡¶áÇ¯¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤ä³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÎÊä´°¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¬½Î¤ËÄÌ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿·ë²Ì¡¢ÊÙ¶¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Î¤Î¹Ö»Õ¤È¤ÎÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢½Î¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò½Â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¯»Ò¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤»Ò¤Î¡ÈÆÃÄ§¡É¤Ç¤¹
¡¡¤â¤·¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤½ÎÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãµµæ·¿³Ø½¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ì±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥æ¥ì¥«¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¹»Ä¹¤ÎÄá¸¶ðóÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿½ÎÁª¤Ó¤ò
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Äá¸¶¤µ¤ó¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤é½Î¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ÍèÁü¤Î¤¿¤á¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½Î¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤éË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ÇÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Î¤ËÄÌ¤¦¤È¡¢Í·¤ó¤À¤ê¹¥¤¤Ê½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µ®½Å¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£½Î¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ï¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ä¤êÄÌ¤ï¤»¤ÆÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Q.»Ò¤É¤â¤Î½ÎÄÌ¤¤¤Ë¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤½ÎÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äá¸¶¤µ¤ó¡Ö½ÎÄÌ¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë·ÁÂÖ¤Î½Î¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤ÇÅú¤¨¤ò¸À¤Ã¤¿¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¶ìÄË¤À¤È´¶¤¸¤ë»Ò¤Ï¡¢½¸ÃÄ½Î¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤Ä¤ÄÊÙ¶¯¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶¥Áè¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¸þ¾å¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¸ÃÄ½Î¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»Ò¤â½¸ÃÄ½Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÎÄÌ¤¤¤Ë¸þ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Î¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
Q.¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äá¸¶¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½Î¤È»Ò¤É¤â¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Î¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢½Î¹Ö»Õ¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Ê¤ß¤¬Áá¤¯¤Æ¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Î¤¬¸¶°ø¤Çº¤¤ê»ö¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊÙ¶¯¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ä²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Î¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°Ñ½Ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½Î¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î½Î¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ç¤¢¤ê¡¢½Î¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÎºÇ½ª·èÄê¸¢¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÆ»¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¡¢½ÎÁª¤Ó¤â´Þ¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£