お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）出演に意欲を見せた。今回の放送で通算1500回を迎え、ピン芸人の永野、鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんがゲスト出演。ゲストの前で太田は「ダウンタウンプラスに出ようと思ってるんだ