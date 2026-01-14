ÆàÎÉ¸©¤òË¬Ìä¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë´Ú¹ñ»º¤Î¥É¥é¥à¤È¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£1·î14Æü¡¢ÀÄ´¤Âæ¡Ê´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡©´Ú¹ñ¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡È¹â»Ô¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤ÎÀµÂÎ¹â»Ô¼óÁê¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥É¥é¥à¤òÂ£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤¿ºÝ