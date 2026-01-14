女優のイェ・ジウォン（52）が、過去の恐怖体験を明かして話題となっている。お見合いに向かう途中、命を落としかねない事故に遭っていたというのだ。【写真】イェ・ジウォン、フジテレビ制作ドラマ出演イェ・ジウォンは1月13日、女優ソ・ユジョンのユーチューブチャンネルに出演。結婚や恋愛にまつわるトラウマについて、率直に語った。結婚の予定を尋ねられると、「考えはあったけれど、タイミングを逃してしまった。若い頃から