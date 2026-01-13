早稲田大の早稲田キャンパス＝東京都新宿区早稲田大は13日までに、不正受験で取得した英語検定試験「TOEIC」のスコアを入試に利用したとして、大学院生5人の入学を取り消したと発表した。また、入学前だった3人の合格も取り消した。TOEICを巡っては昨年、中国籍の大学院生らによる組織的な不正受験が発覚。試験の運営法人「国際ビジネスコミュニケーション協会」は同7月、不正に関わったとみられる受験者が2023年5月〜25年6月