6年ぶりに復帰、新背番号は「74」有原航平投手の日本ハム入団会見が13日、エスコンフィールドで行われた。新たな背番号「74」に袖を通した右腕。6年ぶりの“凱旋”にファンは「めっちゃかっけええ」「優勝きたわ」と沸き立っている。有原は早大から2014年ドラフト1位指名で日本ハムに入団。2015年に新人王を獲得し、2016年は日本一に貢献した。2019年には15勝で最多勝を獲得するなど6年間で計60勝をマーク。2020年オフにポステ