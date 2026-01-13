6年ぶりに復帰、新背番号は「74」

有原航平投手の日本ハム入団会見が13日、エスコンフィールドで行われた。新たな背番号「74」に袖を通した右腕。6年ぶりの“凱旋”にファンは「めっちゃかっけええ」「優勝きたわ」と沸き立っている。

有原は早大から2014年ドラフト1位指名で日本ハムに入団。2015年に新人王を獲得し、2016年は日本一に貢献した。2019年には15勝で最多勝を獲得するなど6年間で計60勝をマーク。2020年オフにポスティングシステムを利用してレンジャーズへ移籍した。メジャーでの2年間は登板15試合で3勝7敗、防御率7.57。

その後、争奪戦の末に日本球界へ復帰し、ソフトバンクに加入した。3年連続で2桁勝利を挙げ、昨季は14勝9敗で2年連続の最多勝を獲得。チームを日本一に導いた。その後、自由契約となり去就が注目されていたが、12月28日に日本ハムへの復帰が発表された。

一度は“敵”になったエースが6年ぶりに日本ハムのユニホームを通すと、やはりファンの気持ちは一気に高まった。「めっちゃうれしい」「おかえりなさい」「もう手のひらクルックルです」「全力応援します！」といった反応や、「なんか生き生きした顔で良き」「髭ない方が好き」「有原ほんと髪型変わらんな」など容姿に注目する声も。昨季はソフトバンクをあと一歩まで追い詰めた新庄ファイターズに、大きな戦力が加わった。（Full-Count編集部）