フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。通夜ならびに葬儀については、遺族の意向により、近親者にて執り行われた。【貴重ショット】1985年…『ニュースステーション』の制作発表に参加した若かりし頃の久米宏さん妻の久米麗子さん、所属するオフィス・トゥー・ワンがそれぞれコメントを公開。麗子さんは「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思い