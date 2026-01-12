私はユリ。夫のマサヒロと結婚して、息子のリクトが生まれました。遠方に住む義両親は初孫であるリクトのことを溺愛してくれています。しかし帰省すると義両親は、平気でリクトを危ない目に遭わせるのです。石油ストーブがあるのに目を離したり、「1歳未満には与えないで」と書いてあるはちみつヨーグルトを食べさせようとしたり、ギャン泣きで怖がっているのに木の枝の上に座らせたり……。私たちは一瞬たりとも気を抜けなかった