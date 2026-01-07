毎日のお子さんのお弁当作りは重労働ですよね。お弁当のための食材を買ったり、早起きしておかずを作ったり、栄養バランスや彩りを考えて盛り付けたり。お子さんのためを思って頑張っているママもたくさんいるでしょう。そんななかママスタコミュニティには「お弁当を作っても文句ばっかり、疲れた」というタイトルで、こんな悲痛の声が。投稿者さんは高校生と専門学生のお子さん2人のお弁当を毎日早起きして作っています。『栄養