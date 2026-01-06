日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、1月8〜10日の3日間、持ち帰りピザを810円（以下、税込み）から購入できる毎月恒例のキャンペーン「ハットの日」を開催します。【画像】え…やっす！Mサイズ810円！お得なピザをもっと見る！！今回は、810円のピザが4種類、1100円のピザが5種類、1300円のピザが1種類、サイドメニューの2種類がラインアップ。810円のピザは、「ペパロニクラシック」「じゃがマヨ