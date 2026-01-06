日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、1月8〜10日の3日間、持ち帰りピザを810円（以下、税込み）から購入できる毎月恒例のキャンペーン「ハットの日」を開催します。

【画像】え…やっす！ Mサイズ810円！ お得なピザをもっと見る！！

今回は、810円のピザが4種類、1100円のピザが5種類、1300円のピザが1種類、サイドメニューの2種類がラインアップ。

810円のピザは、「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」Mサイズが対象。通常価格は1860円で、1050円お得になります。

1100円のピザは、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ／アスパラベーコーンのハーフ＆ハーフ」「フレンズ4」Mサイズが対象。通常価格は2095〜2580円で、最大1480円お得になります。

1300円のピザは、「ピザハット・ベスト4」Mサイズが対象。通常価格は3190円で、1890円お得になります。

サイドメニューは「[Mサイズ] ハットフライポテト」「もちっと！ハニーフォカッチャ（8個入り）」が対象。通常価格が500円のところ250円で購入でき、250円お得になります。「ハットの日」対象ピザを購入した場合のみ、キャンペーン価格が適用されます。

また、一部の店舗限定で、600円で購入できるSサイズのピザ4種類が登場。「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」が対象です。通常価格は1400円で、800円お得になります。