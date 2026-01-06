どこか懐かしさを感じさせる内装が特徴の築古団地。そんな団地での暮らしと部屋について「団地の使いこまれた雰囲気を消すよりも、それを活かした家具選びをするようにしています」と語るのは、夫婦2人で築約40年の団地暮らしを楽しむ松尾千尋さん。団地を活かした「アンティーク風」の生活をしている松尾さんに、お気に入りの家具や道具について教えてもらいました。団地の空気感にはアンティークが合う真新しい家具や流行のイン