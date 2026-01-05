日本マクドナルドは、冬の人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」シリーズを、7日から全国の店舗で期間限定販売すると発表した。今年は、昨年好評だった「生チョコクリームパイ」に加え、シリーズ史上初となる3層仕立ての新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」が初登場する。【写真】「濃厚〜！」塩キャラメルアーモンドパイ（220円〜）新作の「塩キャラメルアーモンドパイ」は、アーモンドクリーム、塩キャラメルクリーム