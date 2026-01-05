東京・赤坂の高級個室サウナで夫妻が死亡した火災。捜査が進むにつれ、店舗側のずさんな運営があらわになった。中でも大きくクローズアップされているのがドアの不具合だ。【写真】トイレに盗撮カメラ、悪質すぎる設置場所今、SNS上で注目を集めているのが「ユニットバスのドアってなんですぐ割れる樹脂パネルやねんって思うかもだけど、今回のサウナ事故みたいなことメーカーはちゃんと想定してるのよね。」と紹介したトイレ屋へ