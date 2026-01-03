¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¡ÖÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´¬¤­ÊÖ¤·¤Ø¤Î´üÂÔÁª¼ê¤Ë2¿Í¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¹âÄÅ»á¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2021¡¢2022Ç¯¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï5¡¢5¡¢6°Ì¤È½ç°Ì¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£