¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬·ãÇò¡¢±í¤¬Êú¤¨¤ëÄ¹Ç¯¤Î¡È²ÝÂê¡É¡¡ÄãÌÂ¾·¤¤¤¿Í×°ø¡Ö´ÊÃ±¤Ë¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¡ÖÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î´üÂÔÁª¼ê¤Ë2¿Í¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¹âÄÅ»á¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2021¡¢2022Ç¯¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï5¡¢5¡¢6°Ì¤È½ç°Ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¿Í¤ÎÂ³½Ð¤Ëµã¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÏÀÎ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤¬Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÂç¤¤Ê1¤Ä¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±üÀî¡Ê¶³¿¡Ë¤È¹â¶¶Ô÷Æó¤ÎÀèÈ¯2¿Í¤Ï¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡¢Åê¤²¤ëÊý¤Ï¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡28ºÐº¸ÏÓ¤Î¹â¶¶¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡2ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£24ºÐ¤Î¥É¥é1¡¢±üÀî¤Ï18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬4¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.32¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹âÄÅ»á¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¿·´ÆÆÄ¤Î¡ËÃÓ»³¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸µµ¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¢¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¼þ¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë