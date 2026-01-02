箱根駅伝といえば、お正月の目玉行事のひとつ。今年も1月2日、3日に開催される。コースや出場校などだいたいの概要を知っている人は多いだろうが、今回ご紹介するのは「知っていたら“通”」と認定されそうなトリビアばかり。箱根駅伝ファン歴30年のライターに教えてもらった。ぜひ中継を見ながら楽しんで。【写真】2026年の第102回箱根駅伝、“4強”の注目選手（1）元々は「日テレ」じゃなかった！箱根駅伝の放送局といえば、