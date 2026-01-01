新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が放映開始ドジャースの大谷翔平投手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日、全国で放映を開始した。CM内で見せた柔らかな表情や、巨大なぬいぐるみを抱える姿がSNSで大きな話題となっている。大谷が父親としての心境の変化を語るシーンもあり、ファンからは「微笑ましく温かい」といった声が上がっている。CMは、大きな熊のぬいぐるみを抱え