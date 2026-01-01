新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が放映開始

ドジャースの大谷翔平投手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日、全国で放映を開始した。CM内で見せた柔らかな表情や、巨大なぬいぐるみを抱える姿がSNSで大きな話題となっている。大谷が父親としての心境の変化を語るシーンもあり、ファンからは「微笑ましく温かい」といった声が上がっている。

CMは、大きな熊のぬいぐるみを抱えた大谷が、雪の降る街中で信号待ちをする女の子に優しい笑顔で手を振るシーンから始まる。大谷は「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」と、穏やかな表情で独白。これまでのストイックなイメージとは異なる、家族を思う父親らしい一面を披露している。

キリンホールディングスは、昨年12月16日に大谷が「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表していた。アンバサダー就任の背景について、同社は大谷が家族の増加や過密な移動の中で体調管理を重視している点に共感したと説明。免疫ケアを通じて健康な人が増えてほしいという大谷自身の願いも込められた、特別なコラボレーションとなっている。

心温まる映像にSNSのファンは敏感に反応。「今日からテレビで見れるの？ このたまらんCMが？」「大きなクマさんが大きなクマさん抱っこしてる〜」「大谷くんの表情が可愛すぎますよね」「大谷翔平の新しいCMカッコ良すぎる」「大谷さんの新しいCMめちゃくちゃ良い、微笑ましく温かい」「新しいCMの大谷さんめっちゃくちゃ可愛い」「キリンの大谷さんのCM、かわえぇ」などと、大谷の新たな魅力に歓喜するコメントが殺到した。（Full-Count編集部）