格闘技イベント「BreakingDown18」に出場予定だったやるべしたら竜（27）が24日、Xを更新。妻が第3子を妊娠したことを報告した。【映像】やるべしたら竜と子どもたち（顔出しあり）13日に行われた「BreakingDown18」の前日会見で、対戦を予定していた江口響から不意打ちのビンタを食らい、後ろに倒れ頭を地面に強打した竜。翌日の試合は中止となり、15日に更新したInstagramのストーリーズで「くも膜下出血で脳内に出血が発見