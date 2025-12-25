きょう午後、福岡県宮若市の県道で車3台が絡む事故があり、そのうちの2台から火が出ました。この事故で、高齢の男性1人が意識不明の重体となっています。【写真を見る】小学生ら6人が乗った車 対向車線の車と衝突2台が炎上 男性1人が意識不明の重体中央線をはみ出したかきょう午後0時45分ごろ、福岡県宮若市の県道で、小学生を含む6人が乗った車と対向車線を走っていた車2台が立て続けに衝突し、その後、車2台から火