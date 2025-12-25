百貨店がアニメや漫画、ゲーム関連グッズのショップを積極的に展開している。「百貨店離れ」が深刻な若者世代や、コロナ禍の収束後に急増した訪日外国人客を取り込むためだ。国内外のファンを魅了するコンテンツの力を借りることで、集客力の底上げを図る。（相間美菜子）ゲームやアニメ高島屋大阪店（大阪市）は今月２９日までの期間限定で、スマートフォン向けゲーム「にゃんこ大戦争」の関連グッズのショップを７階に設けて