FC町田ゼルビアは25日、オーストラリア代表FWミッチェル・デュークが、マッカーサーFC（オーストラリア1部）へ完全移籍することを発表した。現在34歳のミッチェル・デュークは、オーストラリアの国内クラブを渡り歩いた後、2015年に清水エスパルスに加入。2018シーズン限りで清水を退団すると、その後はウェスタン・シドニー（オーストラリア）やアル・タアーウン（サウジアラビア）、ファジアーノ岡山でプレーした。そして