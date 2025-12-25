「マクドナルド」は、2026年1月7日（水）から、ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボレーション第2弾として、「ドラクエバーガー」を全国の店舗で発売する。【写真】ボリューム満点！「ドラクエバーガー」5品詳細■オリジナルパッケージで提供今回「ドラクエバーガー」から登場するのは、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用したバーガー3種類と、スライムの鮮やかな青色をイメー