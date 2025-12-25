日本マクドナルド（東京都新宿区）のマクドナルドが、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボキャンペーン第2弾として、ゲームの世界観をイメージした「ドラクエバーガー」3種とスライムをモチーフにしたドリンク2種を2026年1月7日から期間限定で販売します。【写真】スライムがドリンクに！かわいい！モンスターたちが描かれたパッケージも公開！「ドラクエバーガー」は、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが入