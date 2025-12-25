日本マクドナルド（東京都新宿区）のマクドナルドが、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボキャンペーン第2弾として、ゲームの世界観をイメージした「ドラクエバーガー」3種とスライムをモチーフにしたドリンク2種を2026年1月7日から期間限定で販売します。

【写真】スライムがドリンクに！ かわいい！ モンスターたちが描かれたパッケージも公開！

「ドラクエバーガー」は、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが入ったオリジナルバンズを使用。3種類は新商品の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」、同じく新商品の「ホットチリ＆タルタルチキン」、昨年に続き復活販売となる「チーズダブルてりやき」がラインアップされています。

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」は、香ばしいあぶりしょうゆふうソースと、コンソメ、ガーリックのうまみにブラックペッパーのスパイス感がやみつきな味わいのマヨソースが楽しめます。「ホットチリ＆タルタルチキン」は、ボリューミーなチキンパティを“旨辛”なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの2種類のソースが味わえる一品です。

「チーズダブルてりやき」は、2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーなメニューです。パッケージはキングスライムやキラーマシーンたちがデザインされた特別仕様になっています。

ドリンクでは、スライムの鮮やかな青色をイメージした新商品「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」「マックフロート爽やかヨーグルトソーダ味」が登場。両商品では、数量限定で、スライムが描かれたコラボカップで提供されます。

単品価格は、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」が560円（以下、税込み）、「ホットチリ＆タルタルチキン」が490円、昨年に続き復活販売となる「チーズダブルてりやき」が540円、「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」が300円、「マックフロート爽やかヨーグルトソーダ味」が380円です。

販売時間は、各日午前10時30分から、「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」のみ開店時間から販売。

同コラボ第1弾では、マクドナルドのキャラクターのグリマス、バーディ、ハンバーグラーがスライムになった限定グッズ（2990円）が数量限定で抽選販売。事前抽選の応募受付を12月18日から行っています。

※価格は店舗によって異なります。