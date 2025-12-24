12·î24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï154.4±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é1.3±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢22Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï154.4±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é1.3±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç7ÈÖÌÜ¤Î°Â¤µ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÍ²¼¤²Éý¤ÏÁ´¹ñ¤Ç18ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï158±ß¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ°¤Î½µ¤«¤é1.7±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ