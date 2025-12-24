徳島河川国道事務所は12月24日、工事中の徳島南部自動車道、「小松島南IC」から「阿南IC」までの区間について、2026年3月8日に開通すると発表しました。2026年3月8日の開通が発表されたのは、徳島南部自動車道、小松島市立江町の「小松島南IC」から、阿南市下大野町の「阿南IC」までの全長3.2キロの区間です。徳島河川国道事務所によりますと、開通によって、周辺道路の渋滞緩和や救急搬送時間の短縮のほか、LED関連など地域産業に