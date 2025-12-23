ÆÁÅç»Ô¤¬À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èº¤µç¼Ô¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢±óÆ£»ÔÄ¹¤Ï12·î23Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÂÐ±þ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£¾´ÎÉ »ÔÄ¹¡Ë¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤éÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿¦°÷¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¡Ö¤½¤ì¤¬Îã³°Åª¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç