±óÆ£»ÔÄ¹¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡º¤µç¼Ô¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¿©ÉÊÇÛÉÛ¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç»Ô¤¬À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èº¤µç¼Ô¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢±óÆ£»ÔÄ¹¤Ï12·î23Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÂÐ±þ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£¾´ÎÉ »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤éÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿¦°÷¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬Îã³°Åª¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¤½¤ÎºÝ¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÅÏ¤¹¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿Æ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï59¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢»Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç±óÆ£¾´ÎÉ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»Ô¡¦±óÆ£¾´ÎÉ »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¸øÅªµ¡´ØÆÁÅç»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤½¤ì¤«¤éÁêÃÌ¼Ô¤ÎÂº¸·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃø¤·¤¯·ç¤¤¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢¿¦°÷¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌµ°Õ¼±¤Î¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Îº¹ÊÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¸½ºß¤ÏÇÛÉÛ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£