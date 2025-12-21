記事のポイントジャネッサ・レオネは初のハンドバッグ投入で急成長を遂げ、ブランドの新たな柱を確立しつつある。価格疲れが進むラグジュアリー市場では、価値観に共鳴する独立系ブランドへの回帰が起きている。サブスタックや文化的発信を通じ、アルゴリズム依存から距離を置くブランド戦略が広がっている。ハンドバッグ分野に参入する以前、ジャネッサ・レオネ氏は、ミニマルな帽子やレザーグッズを軸とした同名アクセサリーブラ