世界の難民問題に取り組む国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が75年の歴史で初めて元難民のトップを置くことになった。国連は18日（現地時間）の総会でバルハム・サレハ前イラク大統領（65）を新しい国連難民高等弁務官に選出した。サレハ氏は来年1月1日に業務を開始する。任期は5年。UNHCRが1950年に設立されて以降、元難民がトップに就くのは初めて。イラク少数派のクルド人のサレハ氏は統計学およびコンピューター応用分野博士