陰湿な義母とはできれば関わりたくないもの。会うたびに嫌味を言われたら距離を置きたいのが本音だと思います。しかし、わざわざ嫌味を言いに家にやってくる義母もいるようで……？今回は、わざわざ嫌味を言いにアポなし訪問をしてくる義母の話をご紹介いたします。嫌味を言いに家に来る義母「義母は結婚当初から嫌味な人で、苦手なんですよね。近所に住んでるのでよくアポなし訪問をしてくるのですが、家に入った途端『散らかり