元カレのことがなかなか忘れられないと、「無理に吹っ切らなくてもいいのでは？」と開き直りたくもなるもの。とはいえ、前に進む努力を放棄したら「再起不能」に陥らないとも限らないので、成り行きに任せるのは危険かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「元カレを想い続けるのは危険!?『未練』がもたらす悪影響」をご紹介します。【１】元カレに固執するあまり、新しい出会いをみずか