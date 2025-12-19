Art Gallery M84¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü(·î)¤è¤ê¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2026´¨À²(¥«¥ó¥Ð¥ì)¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Art Gallery M84¤ÇÂè163²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÈÌ¸øÊçÅ¸¤À¡£¢£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¢¡¼¥ÈÀ­¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊÁ°²ó¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÍè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢³§ÍÍ¤Î¥¢¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤µ¤ì¡¢¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¸¼¨¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ËÍè¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤ì¤Æ´ò